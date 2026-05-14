Suudi Arabistan, Irak’taki İran yanlısı milisleri vurdu

Suudi Arabistan’ın, İran-ABD savaşı sırasında Irak’taki İran destekli Şii milis hedeflerini savaş uçaklarıyla vurduğu iddia edildi.

Reuters’a konuşan güvenlik ve diplomatik kaynaklar, saldırıların Suudi Arabistan’ın kuzey sınırına yakın bölgelerde düzenlendiğini, Kuveyt üzerinden de Irak’taki milis noktalarına misilleme saldırıları gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İddiaya göre saldırılar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölge geneline yayılan çatışmaların kamuoyuna yansımayan boyutunu ortaya koydu.

Reuters’ın görüştüğü Iraklı güvenlik yetkilileri, Batılı diplomatlar ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, hedef alınan noktaların Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA saldırılarında kullanıldığını söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN’IN IRAK OPERASYONU İDDİASI

Kaynaklara göre Suudi savaş uçakları, İran’a yakın milislerin Irak’ın güneyindeki bazı üslerini hedef aldı. Reuters’a konuşan Batılı bir yetkili, bazı saldırıların 7 Nisan’daki ABD-İran ateşkesi döneminde gerçekleştiğini belirtti.

Iraklı güvenlik kaynakları ise Kuveyt topraklarından Irak’taki milis noktalarına en az iki kez roket saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

Bu saldırılardan birinde İran destekli Kataib Hezbollah’a ait iletişim ve İHA operasyon merkezinin vurulduğu, çok sayıda milisin öldüğü iddia edildi.

Reuters, Kuveyt’ten ateşlenen roketlerin Kuveyt ordusuna mı yoksa bölgede büyük askeri varlığı bulunan ABD güçlerine mi ait olduğunu doğrulayamadığını aktardı.

“İRAN DESTEKLİ MİLİSLER İKİNCİ CEPHE AÇTI”

Haberde, İran destekli milislerin savaş boyunca Körfez ülkelerine yönelik yüzlerce İHA saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Milis gruplarına yakın Telegram kanallarında savaş süresince Suudi Arabistan ve Kuveyt’i hedef alan saldırı açıklamalarının yayımlandığı belirtilirken, Reuters bu açıklamaların bağımsız şekilde doğrulanamadığını vurguladı.

Kaynaklara göre Irak’tan gelen saldırıların artması üzerine Suudi Arabistan ve Kuveyt yönetimleri İran destekli milislere karşı daha sert tutum almaya başladı.

Kuveyt’in savaş boyunca Irak temsilcisini üç kez Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak sınır ötesi saldırıları protesto ettiği, Suudi Arabistan’ın da 12 Nisan’da Irak büyükelçisini benzer gerekçelerle çağırdığı aktarıldı.

KÖRFEZ-IRAK HATTINDA GERİLİM

Körfez ülkeleri ile Irak arasındaki ilişkiler uzun süredir güvenlik kaygıları nedeniyle kırılgan yapısını koruyor.

1990 yılında Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak’ın Kuveyt’i işgali ve Suudi Arabistan’a yönelik Scud füze saldırıları, bölgedeki güvensizliğin temel kırılma noktalarından biri olarak görülüyor.

2003’teki ABD işgalinin ardından İran’a yakın Şii siyasi ve silahlı grupların Irak’ta güç kazanması da Körfez ülkelerinin endişelerini artırdı.

Reuters’a konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri, Suudi Arabistan ve Kuveyt’in mart ayında Bağdat yönetimine diplomatik kanallar üzerinden uyarı göndererek İran yanlısı grupların saldırılarının durdurulmasını istediğini söyledi.

“YENİ SALDIRILARA HAZIRLANIYORLAR”

Iraklı güvenlik kaynakları, İran destekli milislerin Kuveyt ve Suudi Arabistan sınırları boyunca keşif amaçlı İHA uçuşlarını sürdürdüğünü ileri sürdü.

Kaynaklardan biri, milislerin hasar gören bölgeler hakkında bilgi topladığını belirterek, “Nelerin vurulduğunu, nelerin hâlâ çalıştığını inceliyorlar. Yeni saldırıya hazırlanıyorlar” ifadelerini kullandı.