Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye yatırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye yatırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz bazı tıbbi tetkikler yaptırmak amacıyla hastaneye yatırıldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre 86 yaşındaki Kral Selman Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürüldü. Kral Selman'ın tıbbi bazı tetkikler için hastaneye yatırıldığı ifade edilen haberde başka ayrıntıya yer verilmedi.
Kral Selman, 2020'de bazı tıbbi kontrollerden geçmek üzere hastaneye kaldırılmış, 3 gün sonra safra kesesi ameliyatı geçirmişti. Selman, Mart ayında da kalp pilini değiştirmişti
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