Tabka güneyinde sıcak temas: Suriye'de neler oluyor?

HTŞ kontrolündeki Suriye hükümetinin güvenlik güçleri ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, Tabka ve çevresindeki gelişmeler ülkenin kuzeyinde yeni bir çatışma hattı endişesini artırdı.

Suriye devlet medyası, hükümet güçlerinin Tabka kentini ve ülkenin en büyük barajı olan Fırat Barajı’nı kontrol altına aldığını duyurdu.

Hükümet birliklerinin, ABD’nin “itidal” çağrılarına rağmen YPG/SDG'nin kontrolündeki alanlarda ilerlediği aktarıldı.

Suriye hükümetinin güvenlik güçlerinin Tabka hattına ilerlemeden önce Halep bölgesinde bir dizi yerleşimi ele geçirdiği bildirildi. Güvenlik güçleri, Cumartesi günü Meskene kasabasının kontrolünü aldı ve ilerleyişini sürdürdü.

Halep’in yaklaşık 50 kilometre doğusundaki Deyr Hafir bölgesine de hükümet güçlerinin girdiği, coğrafi konum doğrulaması yapılan görüntülerle aktarıldı.

PETROL SAHASI VE ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sahadaki gerilimin tamamen sona ermediği, çatışmaların bazı bölgelerde devam ettiği belirtiliyor.

YPG/SDG, Tabka’nın güneyindeki Sevra (Thawra) petrol sahası çevresinde hükümet güçleriyle “şiddetli çatışmalar” yaşandığını açıkladı.

YPG/SDG, bu bölgenin “anlaşma kapsamı dışında” olduğunu savundu.

Suriye devlet ajansı SANA ise güvenlik güçlerinin, Sevra petrol sahası ve bölgede bir başka petrol sahasını kontrol altına aldığını öne sürdü.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, son günlerde Suriye ordusunun hızlı ilerleyişiyle ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlandığını açıkladı.

Bakanlık, güvenlik güçlerinin kontrol altına alınan alanlarda operasyonlarını sürdürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’na göre, YPG/SDG'li teröristlerin cumartesi günü Deyr Hafır bölgesini terk etmesinin ardından güvenlik güçleri bölgede tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

ABD: SALDIRI EYLEMLERİNİ DURDURUN

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Cumartesi günü yaptığı açıklamada taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

CENTCOM açıklamasında, Suriye hükümet güçlerine Halep ile Tabka arasındaki bölgelerde saldırı eylemlerini durdurma çağrısı yer aldı.

Suriyeli güvenlik güçleri, YPG/SDG’yi Meskene yakınlarında bir askeri devriyeye ateş açmakla suçladı. Açıklamada, saldırıda 2 askerin öldüğü öne sürüldü.

Güvenlik güçleri ayrıca, Rakka yönündeki yol üzerinde bir köprüye patlayıcı yerleştirildiğini iddia ederek, bunun anlaşmayı sabote edeceğini ve “çok ağır sonuçlar” doğuracağını savundu.

Gelişmelerin ardından YPG/SDG'nin Rakka'da sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bildirildi.

ŞARA'DAN KARARNAME

Gerilimin sürdüğü süreçte Ahmed el-Şara’nın Cuma günü yayımladığı kararname de gündeme geldi.

Kararnamede Kürt vatandaşların:

tam vatandaşlık haklarının tanınacağı,

kültürel haklarının güvence altına alınacağı,

Kürtçenin “ulusal dil” olarak kabul edileceği,

Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde okullarda öğretimine izin verileceği

taahhüt edildi.

Geçen yıl Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan ve YPG/SDG'nin 2025 sonuna kadar Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören anlaşmada ilerleme sağlanamadığı biliniyor.