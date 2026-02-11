Tacikistan’da gizem dolu bekleyiş: Cumhurbaşkanı iki haftadır ortalarda yok!

Eski Sovyet cumhuriyeti Tajikistan’ın 73 yaşındaki lideri Emomali Rahmon, yaklaşık iki haftadır kamuoyunun karşısına çıkmadı. Ülkede cumhurbaşkanının faaliyetleri normal şartlarda sıkı denetim altındaki basın tarafından neredeyse her gün duyuruluyor.

Bu nedenle uzun süreli kayboluş, ülkede alışılmadık bir durum olarak değerlendiriliyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Yetkililer, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada Rahmon’un 'önümüzdeki günlerde çeşitli faaliyetlere katılacağını' duyurdu. Ancak Tacikistan’da cumhurbaşkanının programı genellikle önceden kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Cumhurbaşkanının kamuoyuna yansıyan son görüntüsü, 28 Ocak’ta güvenlik birimleri yöneticileriyle yaptığı toplantıya ait.

PAYLAŞILAN VİDEO TARTIŞMA YARATTI

Pazartesi günü, cumhurbaşkanının resmi hesaplarında yayımlanan “Çocukları iyi yetiştirirsek babalarının hatırasını yaşatırlar” başlıklı bir video, Rahmon’un sağlık durumuna ilişkin yeni sorular doğurdu.

Salı gününden itibaren ise devletin birinci kanalı, hüzünlü melodiler içeren şarkılar yayımlamaya başladı. Kanalda ayrıca, siyah fon üzerine Rahmon’un fotoğrafı ve 'Güneş Hanedanının Adamı' ifadesi yer aldı. Bu yayınlar Çarşamba günü de devam etti.

33 YILDIR İKTİDARDA

Emomali Rahmon, dağlık yapısıyla bilinen ve Çin ile Afganistan’a komşu olan Tacikistan’ı 1992 yılından bu yana yönetiyor. Kendisi, 'Barış ve Ulusal Birliğin Kurucusu' ve 'Ulusun Lideri' gibi unvanlarla anılıyor.

Destekçileri, Rahmon’un 1992-1997 arasındaki iç savaşının ardından ülkeyi yeniden birleştirdiğini ve Sovyet döneminden sonra yerel kültürü canlandırdığını savunuyor. Ancak insan hakları örgütleri, ülkede basın ve muhalefetin ciddi biçimde baskı altında olduğunu belirtiyor.

OLASI SENARYOLAR

Anayasa’ya göre, Emomali Rahmon’un görevini sürdürememesi, istifa etmesi veya hayatını kaybetmesi durumunda, Ulusal Meclis Başkanı olan oğlu Rüstem Emomali geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek.

Aynı zamanda, üç ay içinde yeni cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması gerekiyor.