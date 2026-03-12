Tahran B planını uygulamaya koydu... ABD'de 'siber misilleme' endişesi!

Tahran, küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı hedef alma tehdidini gündeme getirerek baskıyı artırdı.

İran’ın, yük gemilerini ve petrol tankerlerini insansız hava araçları veya patlayıcı yüklü insansız botlarla vurabileceğini ima ettiği bildirildi.

Denizcilik yetkilileri ve güvenlik analistlerine göre, savaşın başlamasından bu yana en az iki petrol tankerine yönelik saldırıda insansız botlar kullanıldı. Reuters’ın aktardığı bu gelişme, dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yeni ve tehlikeli bir güvenlik tehdidine işaret ediyor.

İran tarafı ayrıca bölgede ABD bankalarını hedef alabileceği yönünde de tehditlerde bulundu.

SİBER KORSANLAR DEVREDE

Öte yandan İran bağlantılı olduğu belirtilen bir hacker grubunun ABD merkezli tıbbi ekipman şirketi Stryker’a siber saldırı düzenlediği bildirildi.

İran’la bağlantılı olduğu öne sürülen “Handala” adlı hacker grubu, Telegram kanalından yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendi. Grup, saldırının İran’ın güneyindeki Minab kentindeki bir okulun hedef alındığı saldırıya ve devam eden siber saldırılara misilleme olduğunu iddia etti.

Michigan merkezli Stryker, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde siber saldırının gerçekleştiğini doğruladı. Şirket, saldırının bazı sistemlere erişimi sınırladığını ve operasyonlarda aksamalara yol açtığını açıkladı.

Stryker’ın dünya genelinde 61 ülkede faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 56 bin çalışanı bulunduğu biliniyor.

Reuters’a konuşan şirket çalışanları ve taşeronlar ise sosyal medya paylaşımlarında, saldırı sırasında şirketin giriş sayfalarında hacker grubunun logosunun göründüğünü belirtti.

ABD'DE 'SİBER MİSİLLEME' ENDİŞESİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları başlatmasının ardından, Tahran’ın siber saldırılarla misilleme yapabileceği yönündeki endişeler de artmış durumda.

Halcyon şirketinin fidye yazılımı araştırma merkezinde kıdemli başkan yardımcısı olan ve eski bir FBI yetkilisi olan Cynthia Kaiser, İran bağlantılı grupların ABD şirketlerine yönelik siber saldırılarının uzun süredir güvenlik kurumlarının gündeminde olduğunu belirtti.

Kaiser, “Bu tür saldırılar ABD’de birçok kurum için ciddi bir endişe kaynağıydı” diyerek, İran’ın vekil grupları aracılığıyla Amerikan şirketlerini hedef alan siber operasyonlar düzenleyebileceği uyarısında bulundu.