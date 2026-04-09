9.04.2026 14:17:00
Dış Haberler Servisi
Tahran’da Hamaney için 40. gün anması: Binlerce kişi sokaklara çıktı

ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ölümünün 40. gününde Tahran’da binler sokağa çıktı. Anma törenleri sürerken, ABD-İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

İran’ın başkenti Tahran’da, ülkenin eski dini lideri Ali Hamaney’in ölümünün 40. günü dolayısıyla geniş katılımlı anma törenleri düzenlendi.

Şii İslam’da ölümün 40. günü, yas sürecinin sona erdiği ve kişinin ruhunun olgunluğa eriştiğine inanılan önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle düzenlenen anmalar, hem dini hem toplumsal açıdan özel bir anlam taşıyor.

Tahran sokaklarında toplanan binlerce kişi, İran bayrakları taşıdı, Hamaney’in fotoğraflarını açtı ve pankartlarla anma törenlerine katıldı.

Görüntülerde, kalabalığın geniş alanlara yayıldığı ve törenlerin yoğun katılımla gerçekleştiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Tahran’daki Jomhouri Meydanı'nda düzenlenen halka açık törene katıldı.

Yaklaşık dört on yıl boyunca İran’ı yöneten Ali Hamaney, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in ortak düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdi.

Bu gelişme, bölgede tansiyonu yükselten başlıca kırılma noktalarından biri oldu.

Hamaney’in ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney'in geçtiği biliniyor.

İlgili Konular: #İran #Ayetullah Ali Hamaney