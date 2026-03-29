Tahran’daki Al Araby medya ofisi vuruldu

Katar merkezli televizyon kanalı Al Araby TV, Tahran’daki ofisinin bulunduğu binanın İsrail saldırısında hedef alındığını ve ciddi hasar oluştuğunu duyurdu.

Kanalın X platformundan yaptığı açıklamada, “İsrail füzesi Tahran’daki Al Araby TV binasını hedef aldı, ciddi hasar oluştu ve canlı yayın durduruldu” ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan görüntülerde, ofis içinde kırılan camlar, dağılan eşyalar ve enkaz dikkat çekti.

مشاهد مباشرة من مكتب التلفزيون العربي في طهران تظهر تضرر المبنى الذي يضم المكتب جراء سقوط صاروخ pic.twitter.com/e99CMkZK9b — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 29, 2026

Bina çevresinde ise sokakların molozlarla kaplandığı ve çevredeki yapıların da zarar gördüğü görüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.