Tahran’daki Al Araby medya ofisi vuruldu

Tahran’daki Al Araby medya ofisi vuruldu

29.03.2026 13:06:00
Dış Haberler Servisi
Tahran’daki Al Araby medya ofisi vuruldu

Katar merkezli Al Araby TV, Tahran’daki ofisinin bulunduğu binanın İsrail saldırısında hedef alındığını açıkladı; saldırı sonrası canlı yayın durdurulurken binada büyük hasar oluştuğu bildirildi.

Katar merkezli televizyon kanalı Al Araby TV, Tahran’daki ofisinin bulunduğu binanın İsrail saldırısında hedef alındığını ve ciddi hasar oluştuğunu duyurdu.

Kanalın X platformundan yaptığı açıklamada, “İsrail füzesi Tahran’daki Al Araby TV binasını hedef aldı, ciddi hasar oluştu ve canlı yayın durduruldu” ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan görüntülerde, ofis içinde kırılan camlar, dağılan eşyalar ve enkaz dikkat çekti.

Bina çevresinde ise sokakların molozlarla kaplandığı ve çevredeki yapıların da zarar gördüğü görüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Konular: #katar #İran