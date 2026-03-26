Tahran’dan ABD teklifine yanıt: Arakçi’den Washington’a 'çifte standart' eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Washington’u sert sözlerle eleştirdi. Arakçi, “ABD’nin çifte standardı, İsrail’in işlediği suçları kabul edilebilir görürken, İran’ın kendini savunmasını kınıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun çıkar doğrultusunda kullanılacak bir araç olmadığını vurgulayan Arakçi, ABD ve İsrail’in bu savaşı başlatan taraflar olduğunu savundu.

İranlı bakan ayrıca, ABD’nin Gazze’de İsrail’in ablukasına destek verdiğini ve güvenlik gerekçesiyle yardımları kestiğini, buna karşın İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki eylemlerini eleştirdiğini belirtti.

The U.S. backed Israel's Gaza blockade, cutting aid under "security" claims, yet condemns Iran for defending itself in Strait of Hormuz.



Double standard: Israel's crimes are OK while Iran's defense against aggressors is condemned. International law is not tool of convenience. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 26, 2026

"TAHRAN YANITINI İLETTİ"

İranlı bir kaynağa göre Tahran, ABD’nin 15 maddelik teklifine ilişkin resmi yanıtını dün gece arabulucular aracılığıyla iletti. Kaynak, İran’ın şimdi Washington’dan gelecek karşılığı beklediğini aktardı.

Tasnim haber ajansına konuşan aynı kaynak, sürecin diplomatik kanallar üzerinden sürdüğünü belirtti.

'BEŞ ŞART' ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, İranlı üst düzey bir yetkili dün yaptığı açıklamada ülkesinin ABD teklifini reddettiğini duyurmuş ve savaşın sona ermesi için beş şart ileri sürdüklerini açıklamıştı.

Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi, çatışmanın tekrar etmeyeceğine dair somut güvence verilmesi, tüm cephelerde savaşın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin tanınması yer alıyor.

Ancak Arakçi’nin, teklifin hâlâ değerlendirildiğini belirtmesi, Tahran’dan gelen mesajlarda farklılık olduğu yorumlarına yol açtı.

ABD'NİN ŞARTLARI

ABD’nin teklifinde ise İran’ın nükleer silah geliştirmesinin engellenmesi, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na devredilmesi, balistik füze programının sınırlandırılması, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması ve bölgedeki silahlı gruplara verilen desteğin kesilmesi gibi maddelerin yer aldığı belirtiliyor.