Tahran’dan ABD ve İsrail’e meydan okuma: İranlı yetkililer Kudüs Günü’nde meydanlara çıktı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’da düzenlenen Kudüs Günü gösterilerinden görüntüler paylaştı.

Arakçi, saldırıların gölgesinde düzenlenen gösterilere katıldığını ve İran halkının geri adım atmayacağını söyledi.

Arakçi’nin yanı sıra İranlı bazı üst düzey yetkililerin de Kudüs Günü yürüyüşüne katıldığı bildirildi.

Sosyal medya platformu X’te paylaşım yapan Arakçi, İran halkının kararlılığına vurgu yaptı.

Arakçi mesajında, “Uluslararası Kudüs Günü’nü anmak için güçlü ve dirençli İran halkına eşlik etmekten gurur ve onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

İranlı bakan ayrıca, “İranlılar her zaman dimdik duracak ve korkak saldırılar karşısında asla geri adım atmayacak” dedi.

PEZEŞKİYAN VE LARİCANİ DE KATILDI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Tahran’da düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşüne katılan üst düzey yetkililer arasında yer aldı.

Devlet medyasında yayımlanan görüntülere göre yürüyüşe İran Yargı Erki Başkanı Gholam-Hossein Mohseni-Ejei de katıldı.

İranlı yetkililerin yürüyüşte kamuoyu önünde görünmesi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İran liderlerinin “yer altına saklandığı” yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Gösteriler sırasında bölgede patlama seslerinin duyulduğu ve bazı noktalarda saldırıların yaşandığı aktarıldı. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Her yıl Ramazan ayının son cuma günü düzenlenen Kudüs Günü etkinliklerinde İranlı yetkililer ve çok sayıda vatandaş Filistin’e destek gösterileri düzenliyor.