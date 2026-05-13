Tahran yakınlarında peş peşe sarsıntılar: Büyük deprem habercisi mi?

İran’ın başkenti Tahran’ın doğusundaki Pardis bölgesinde gece boyunca meydana gelen peş peşe depremler, uzmanlar ve yurttaşlar arasında endişeye yol açtı.

İran’ın resmi haber ajansı Mehr’in aktardığına göre bölgede bir gecede toplam 9 küçük çaplı deprem kaydedildi.

Uzmanlar, Tahran çevresindeki aktif fay hatlarında biriken tektonik baskının ileride daha büyük bir depreme yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Depremlerin, İran’ın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak gösterilen Moşa fay hattına yakın noktada hissedildiği belirtildi.

İran devlet medyası, depremlerden birinin büyüklüğünün 4,6 olarak ölçüldüğünü aktardı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

Ancak uzmanlar, kısa süre içinde art arda çok sayıda sarsıntı yaşanmasının dikkat çekici olduğuna işaret etti.

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Mehr ajansına konuşan sismolog Mehdi Zare, meydana gelen sarsıntıların fay hattındaki birikmiş enerjinin boşalması anlamına mı geldiğinin yoksa daha büyük bir deprem öncesi uyarı niteliği mi taşıdığının henüz net olmadığını söyledi.

Zare, Tahran’ın deprem riskinin yalnızca aktif fay hatlarından kaynaklanmadığını, yoğun nüfus, plansız yapılaşma ve yetersiz hazırlık seviyesinin de olası bir felaketin etkilerini büyütebileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre, altyapı sorunları ve yoğun trafik nedeniyle küçük ölçekli depremler bile başkentte ciddi aksamalara yol açabiliyor.

14 MİLYONLUK KENT RİSK ALTINDA

Yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı Tahran; Kuzey Tahran, Moşa ve Rey fay hatları gibi büyük aktif fay hatlarına yakın konumda bulunuyor.

İranlı uzmanlar uzun yıllardır başkent yakınlarında meydana gelebilecek büyük bir depremin yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısını yapıyor.

Dünyanın deprem riski en yüksek ülkelerinden biri olarak gösterilen İran’da, 2003 yılında meydana gelen Bam depreminde 30 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.