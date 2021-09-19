Taliban "beklenen adımı" attı! Kadınlara evde kalmaları gerektiği söylendi

19 Eylül 2021 Pazar, 16:18

ABD'nin 20 yıl sonra Afganistan'dan çekilmesinin ardından yönetimi ele geçiren Taliban, geçtiğimiz gün "Yalnızca erkek öğrenciler ve erkek öğretmenler ortaokula dönsün" açıklamasında bulunmuş, kız öğrencileri ortaokul eğitimine dahil etmemişti.

Geçmiş yönetiminde kadın ve azınlık haklarını ciddi şekilde kısıtlayan cihatçı Taliban'dan bugün beklenen geldi.

Guardian'da yer alan habere göre, Afganistan'ın başkentinin geçici belediye başkanı yaptığı açıklamada, yeni Taliban yöneticilerinin kadınlara yönelik son kısıtlamalarını detaylandırarak, Kabil kent hükümetindeki kadın çalışanlarına evde kalmalarının söylendiğini, yalnızca erkekler tarafından "doldurulamayan" işlerde çalışılmasına izin verildiğini söyledi.

Taliban, ülkedeki Kadın Bakanlığı binasının tabelasını indirmiş, binanın 'İyiliğe Davet Etme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'na dönüştürüldüğü görülmüştü.