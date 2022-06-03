Taliban ile BAE anlaştı: Havalimanlarının güvenlik hizmetlerini BAE işletecek
Taliban, Afganistan'daki havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin işletilmesini BAE'ye devretti.
Taliban geçici hükümeti, Afganistan'daki 4 havalimanının güvenlik hizmetleri konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşma imzaladı.
Taliban geçici hükümeti Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen törenle Kabil, Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin de BAE şirketine (GAAC/G42) devredildiği belirtildi.
Anlaşma gereği söz konusu havalimanların ve yolcuların güvenliğinin GAAC tarafından sağlanacağı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın, uluslararası ve yerel hava yollarının uçuşlarının emniyetini ve güvenliğini garanti edeceği ve artıracağı bildirildi.
Açıklamada, tüm hava yollarının bu anlaşma kapsamında sigortalı ve garantili olacağı kaydedildi.
YER HİZMETLERİNİN İŞLETİLMESİ DE BAE'YE VERİLMİŞTİ
Kabil, Herat ve Kandahar havalimanlarının yer hizmetlerinin işletilmesi de 24 Mayıs'ta BAE şirketine (GAAC/G42) devredilmişti.
Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havalimanı ve diğer havalimanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesi sonrası gündeme gelmişti.
Kabil Havalimanı iç ve dış hat uçuşlarına açık olsa da daha önce Kabil'e uçan uluslararası şirketlerin çoğu hala uçuşlarını normale döndürmedi. BAE, önceki yönetimde de Afganistan'daki havalimanlarının bazı alanlarının işletilmesinde iş birliği yapmıştı.
Video Haberler
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
- Çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
- Yol ortasında poşet dolu para buldu
- İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı
- Doktor, ağaçta kabloyla asılı bulundu
- Taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 Yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- TÜİK, enflasyonda madde sepeti yayımlamayı bıraktı
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- Galip Öztürk tutuklandı
- Gece yarısı zirvenin konusu belli oldu
- Erdoğan için harekete geçtiler