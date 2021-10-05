Taliban, IŞİD-Horasan örgütüne baskın düzenledi
Afganistan’da Taliban ile IŞİD-Horasan olarak bilinen IŞİD’in yerel kolu arasında Kâbil’de çatışma çıktı.
Reuters’ın haberine göre Sözcü Zabihullah Mücahid, Taliban milislerinin önceki gün IŞİD’e operasyon düzenlediğini belirtirken IŞİD hücresinin yok edildiğini savundu. Başkent Kâbil’de önceki gün bir caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda en az beş kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı.
Geçen ağustosta Batılı güçlerin askerlerini ve sivilleri tahliyesi sırasında Kâbil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’na düzenlenen saldırıda 169 sivil yaşamını yitirmişti. 13 ABD askerinin öldüğü saldırıyı IŞİD Horasan üstlenmişti.
Öte yandan Twitter, Mücahid’in hesabını askıya aldı. AA’nın haberine göre Mücahid’in Farsça ve Peştunca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uygulanırken İngilizce hesabına ise engellemenin getirilmediği görüldü.
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