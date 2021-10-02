Afganistan'da 2'si Taliban üyesi 4 kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Afganistan'da yabancı güçlerin çekilmesinin ardından IŞİD saldırılarının artış gösterdiği Celalabad kentinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu 2'si Taliban mensubu 4 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Kabil'in doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Taliban yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı saldırıda 2 Taliban mensubu ve 2 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan Bağımsız Gazetecileri Koruma Derneği, Gazeteci-Yazar Sayed Maruf Sadat'ın olayda hayatını kaybeden siviller arasında olduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden diğer sivilin ise Sadat'ın kuzeni olduğu belirtildi.
Gazeteci-Yazar Sadat'ın oğlunun da aralarında bulunduğu 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.
Bu arada, Cüzcan eyaletinin Akça ilçesindeki bir düğün salonunda bombalı saldırı meydana geldi. Düğün salonu müdüründen alınan bilgiye göre, bombalı saldırıda biri gelin iki kişi hayatını kaybetti.
NANGARHAR'DA IŞİD HAREKETLİLİĞİ ARTTI
Afganistan'daki yabancı güçlerin 31 Ağustos itibarıyla tamamen ülkeden çekilmesinin ardından, Taliban güçlerine yönelik IŞİD saldırıları artış gösterdi.
Celalabad şehrinde düzenlenen bir dizi bombalı saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
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