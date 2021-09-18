Taliban, Kadın Bakanlığı'nı, 'İyiliğe Davet Etme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'na dönüştürdü

18 Eylül 2021 Cumartesi, 16:12

Bir ay önce Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki Kadın Bakanlığı binasının tabelasını indirdi. Henüz resmi olarak Kadın Bakanlığı'nın lağvedildiği açıklanmasa da binanın 'İyiliğe Davet Etme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'na dönüştürüldüğü görüldü.

Görüntüler, sosyal medyada gazeteciler tarafından da paylaşıldı.

ANLAMI TARTIŞILIYOR

Taliban tarafından binaya asılan yeni pankart kimi gazeteciler tarafından "Faziletin Teşviki ile Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı" veya "Ahlaksızlığı Önlenme Bakanlığı" olarak tercüme edilse de, Cumhuriyet'e konuşan Afgan bir gazeteci, söz konusu tabelayı 'İyiliğe Davet Etme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı' olarak çevirdi.

Kabil'de bulunan bakanlık binasının tabelası sökülüp yeni 'bakanlığın' tabelası asılırken daha önceki hükümet döneminde Kadın Bakanlığı'nda görev yapan kadın personelse binaya alınmadı ve işlerine son verildiği bildirildi.



Bakanlık binası önüne gelen kadın çalışanlar, birkaç haftadır işlerine gelmek istediklerini ancak bakanlığın kapalı olduğunu aktardı.

Ayrıca kadın personel kendilerine evlerine dönmelerinin söylendiğini ifade etti.

"Ailemin geçimini sağlayan tek kişi benim. Bakanlık olmasa Afgan kadınlar ne yapsın?" diye konuşan kadın çalışanlar, işlerine dönmek için Taliban'ın kendilerine izin vermesini istedi.

