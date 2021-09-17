Putin: Rusya'nın Taliban ile birlikte çalışması gerekiyor

17 Eylül 2021 Cuma, 14:13

Putin Cuma günü Çin ve Rusya liderliğindeki güvenlik bloku Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Afganistan'daki Taliban hükümetiyle birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre; Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen konferansta video bağlantısı aracılığıyla konuşan Putin, Rusya'nın Afganistan konulu Birleşmiş Milletler konferansını desteklediğini BM’ye 'Afganistan’ın ekonomik varlığını dondurmayın' çağrısı da yaptı.

BATI CEPHANELİĞİNİ AFGANİSTAN'DA BIRAKTI

Sputnik'in aktardığına göre; Putin, Batılı ülkelerin AFganistan'ından çekilirken cephaneliklerini bölge bıraktıklarının altını çizerek, “Batılı ülkeler Afganistan’dan çekilirken burada, modern silahların ve mühimmatın yer aldığı tüm bir cephanelik bıraktılar. Bunlar, Batı koalisyonunun Afganistan’daki 20 senelik varlığının ardından Taliban’ın ele geçirdiği tek şey” dedi.

Putin, ABD ile müttefiklerinin Afganistan’dan adeta kaçtığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Hepsi gerilerinde; terörizm, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç ve ne yazık ki dini aşırıcılıkla ilişkili bir dizi sorunu içeren Pandora’nın kutusunu bıraktılar. Hem de açık bir hâlde. "

GEÇİCİ HÜKÜMET VURGUSU

Putin son olarak, Afganistan’daki mevcut duruma ilişkinse, Taliban’ın burada oluşturduğu geçici hükümetin kapsayıcı olduğunun söylenemeyeceğini, fakat onlarla çalışmak gerektiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Taliban, Afganistan’ın geleceğinin sorumluluğunu kendi üstüne alan bir hükümet oluşturdu. Taliban’ın kendisinin de söylediği gibi bu geçici bir hükümet. Söz konusu hükümetin temsil gücünün yüksek olduğunu veyahut kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Zira başka etnik grupların temsilcilerini bu hükümette görmüyoruz. Fakat görünen o ki bu hükümetle çalışmak gerekiyor."