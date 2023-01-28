Taliban kadın öğrencilerin üniversite sınavına girmesini yasakladı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 22:44

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 22:44

Taliban, bakanlık tarafından ilgili kurumlara gönderilen mektupla, aralarında başkent Kabil’in de kuzey bölgelerde Şubat sonunda yapılacak sınavlara kız öğrencilerin alınmaması talimatını iletti. VOA Türkçe'nin aktardığına göre, mektupta talimata uymayan kurumların cezalandırılacağı da hatırlatıldı.

Afganistan’da Yüksek Öğretim Bakanlığı, Aralık ayında üniversitelere verdiği talimatla kız öğrencilerin okula alınmasına ikinci bir talimata kadar yasak getirmişti. Bu kararın hemen ardından Taliban yönetimi sivil toplum kuruluşlarında da kadınların çalışmasına yasak getirdi. Öte yandan ülkedeki çoğu kız lisesi de yetkililer tarafından kapatıldı.

