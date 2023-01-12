Taliban, yapımı beş yıl süren süper otomobilini tanıttı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 14:07

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 14:07

Mada 9 olarak adlandırılan araç, Afganistan Teknik Meslek Enstitüsü'nde (ATVI) çalışan 30 kişilik bir mühendis ekibi tarafından yapılmış bir süper otomobil prototipi olarak adlandırılıyor.

Araç dışarıdan şık görünse de, içinde Toyota Corolla'dan alınan ve performans açısından, tanınmış süper otomobillerle mücadele etmekte muhtemelen zorlanacak bir motor var.

MOTOR MODİFİYE EDİLDİ

ATVI başkanı Ghulam Haidar Shahamat, mühendislerin motoru, standart bir hatchback motorundan daha hızlı gitmesini sağlayacak şekilde modifiye ettiklerini iddia etti.

Öte yandan, gelecekte araca elektrikli bir güç aktarma organı eklenmesi de planlanıyor.

TALİBAN: BİZİM İÇİN BİR ONUR

Taliban sözcüsü, geliştirilen aracın Afganistan için bir onur olduğunu söyledi ve prototipten, ülkedeki bilimsel gelişmenin bir örneği olarak bahsetti.

Diğer yetkililer de süper otomobilin, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından uluslararası imajı zedelenen Afganistan'a olumlu katkıda bulunacağını belirtti.