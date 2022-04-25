Taliban, Pakistan'ı uyardı
Taliban, ülke topraklarına saldırıları konusunda Pakistan'ı uyardı.
Afganistan ile Pakistan arasında sınırda yaşanan hadiseler sebebiyle son haftalarda gerginlik arttı. Afganistan'da Taliban geçici hükümeti olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid, babası ve Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'in ölümünün 9. yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, Pakistan kuvvetlerinin geçen haftalardaki saldırılarına ulusal çıkarlar için karşılık verilmediğini belirtti.
Mücahid, bundan sonra bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını ifade ederek, Afganistan'ın güvenliğini sağlamanın ve ülke insanlarını korumanın Taliban'ın sorumluluklarından biri olduğunu kaydetti.
'GÖZ YUMMAYACAĞIZ'
Molla Muhammed Yakub Mücahid, Pakistan'ın bundan sonra Afganistan topraklarına düzenleyeceği saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Mücahid, Afganistan'ın şu anda birçok sorunla karşı karşıya olduğunu, en çok sorunun da komşu ülkelerle yaşandığını vurguladı.
Mücahid ayrıca, Pakistan'ın geçen hafta Afganistan topraklarına yaptığı saldırıların açık bir müdahale olduğunu dile getirerek, ulusal çıkarlar için bu saldırılara karşılık vermediklerini aktardı.
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