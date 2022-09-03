Tanzanya’da otobüs kamyonla çarpıştı: 5 ölü, 54 yaralı
Tanzanya’nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde otobüs ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.
Shinyanga Polis Sözcüsü Leonard Nyandahu, çarpışmanın Mwanza bölgesinden Darüsselam’a giden otobüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini söyleyerek, kazanın otobüs şoförünün aşırı hız yapmasından kaynaklı olduğunu bildirdi.
Olayda yaralanan 54 kişi hastaneye kaldırılırken, yetkililer yaralılar içerisinde durumu ağır olanların da olduğunu söyledi.
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