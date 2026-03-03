'Tarantino füze saldırısında öldü' iddiasına yalanlama!

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran üçgeninde tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde, dijital dünya korkunç bir asılsız haberle sarsıldı. Sinema tarihinin kült yapımları 'Pulp Fiction' ve 'Kill Bill'in yaratıcısı Quentin Tarantino’nun, bölgedeki füze saldırıları sırasında hayatını kaybettiği öne sürüldü. 150 binden fazla takipçisi olan bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının başlattığı bu iddia, kısa sürede milyonlara ulaştı.

KAYNAK GÖSTERİLEN MECRADAN YALANLAMA GELDİ

62 yaşındaki Amerikalı yönetmenin ölüm haberine dayanak olarak eğlence dünyasının prestijli yayın organı Deadline referans gösterildi. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Tarantino’ya yakın kaynaklar, Deadline’a yaptıkları açıklamada ünlü yönetmenin sağlık durumunun yerinde olduğunu ve herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığını kesin bir dille ifade etti.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ 'SAHTE' KANITLAR

Savaş atmosferini manipüle etmek isteyenler bu kez sadece metinlerle yetinmedi. Tarantino’nun İsrail’deki bir sığınakta olduğunu iddia eden ve yapay zeka aracılığıyla üretilen çok sayıda görsel dolaşıma sokuldu. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu görüntüler, X platformunun kendi yapay zeka aracı olan Grok tarafından "sahte" olarak etiketlenerek kullanıcılar uyarıldı.