Tarihi başvuru onaylandı: Tayland, BRICS üyeliğine aday oldu

Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:48

Güncelleme: 29.05.2024 - 13:48

Tayland, salı günü BRICS (Brazilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Ekonomik Bloğu) üyeliğine başvurmak için gereken resmi mektubu kabine toplantısında onayladı.

Bu mektupla Tayland, ‘global güney’ olarak da bilinen jeopolitik bloğun bir üyesi olma yolundaki en önemli adımı atmış oldu.

Tayland’ın BRICS’e kabul edilmesi durumunda uluslararası gruba kabul edilen ilk Güneydoğu Asya ülkesi olacak.

Çin hükümeti ile olan çekişmesi ve özellikle ABD’den aldığı askeri ve ekonomik yardımlarla dikkat çeken Tayland’ın, Çin ve Rusya’nın beraber yer aldığı gruba katılması dikkat çekti.

ABD, 2024’te Tayland’a USAID (Birleşik Devletler Uluslararası Gelişim Fonu) aracılığıyla 32 milyar dolar değerinde yardımda bulundu. Bu yardımların çoğu, Tayland’ın askeri alanda gelişmesi amacıyla yapıldı.

'ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYA'

Konuyla ilgili yerel basına konuşan hükümet sözcüsü Chai Wacharonke, “Bu mektup, Tayland’ın çok kutuplu bir dünyada, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ilişkilerde oynadığı rolü iyi anladığını gösteriyor” açıklamasıyla Tayland’ın tutumunu ortaya koydu.

BRICS grubunun, üye olmayı düşünen ülkeleri Rusya’nın Kazan şehrinde gerçekleşecek zirvesine davet etmesini, Tayland’ın ekomik güç bloğuna katılmasına bir adım daha yaklaşması için önemli bir fırsat olarak gören Chai, “zirvenin üyelik sürecini hızlandıracağını” söyledi.

BRICS NEDİR?

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin oluşturduğu ekonomik işbirliği grubudur. İlk olarak 2001 yılında BRIC (Güney Afrika henüz dahil değilken) olarak tanımlanan bu grup, 2010 yılında Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını almıştır.

Bu ülkeler, dünyanın en büyük ve hızla büyüyen ekonomilerine sahip gelişmekte olan ülkeleri temsil ederek küresel ekonomik ve politik düzeni etkileme potansiyelleri nedeniyle önemli bir blok oluşturuyorlar. BRICS ülkeleri, ekonomik kalkınma, ticaret, yatırım, teknoloji ve enerji alanlarında işbirliği yapmayı amaçlıyor ve aynı zamanda dünya sahnesinde daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyorlar.

Başlangıçta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın katılımıyla oluşan BRICS, 2024'ün başında Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bünyesine de ekledi. O zamandan beri Bahreyn, Belarus, Küba, Kazakistan, Pakistan, Senegal ve Venezuela'nın da aralarında bulunduğu 15 ülke daha üyelik için ilgi gösterdi.

Genişleyen BRICS bloğu, şu anda küresel ekonominin yaklaşık yüzde 30'unu ve dünya nüfusunun yüzde 45'ine denk gelen yaklaşık 3.5 milyar kişiyi temsil ediyor. Ayrıca, dünya petrol üretiminin yüzde 40'ından fazlasını da karşılıyor. Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, BRICS şu anda satın alma gücü paritesi (PPP) açısından küresel GSYİH'nın yüzde 36'sını oluşturuyor; bu oran G7 için yüzde 30'un biraz üzerinde.

Yeni Kalkınma Bankası (NDB) başkanı Dilma Rousseff, Şubat ayında BRICS'in önümüzdeki dört yıl içinde nominal küresel GSYİH'da G7'yi geçmeyi hedeflediğini söyledi.