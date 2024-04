Tarihi borsa binasında yangın: Kule ucu çöktü

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kopenhag'da parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yakınlarındaki tarihi menkul kıymetler borsa binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, 17. yüzyılda inşa edilen binanın yaklaşık 56 metre yükseklikteki kule ucu çöktü.

Polis ekipleri, halka açık olmayan ancak zaman zaman gala yemekleri ve konferans gibi etkinliklerin düzenlendiği binanın bulunduğu sokağı kapattı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Denmark’s historical Børsen stock exchange building in Copenhagen is on fire amid renovations. pic.twitter.com/cvEVV4GDXZ