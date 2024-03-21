Danimarka istihbaratı alarma geçti: Güvenlik seviyesi 4'e çıkarıldı

Danimarka güvenlik ve istihbarat servisi PET, ülkede terör tehdidinin arttığını belirterek, genel tehdit seviyesini 5 üzerinden 4 olarak değerlendirdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:55
Danimarka istihbaratı alarma geçti: Güvenlik seviyesi 4'e çıkarıldı
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Danimarka güvenlik ve istihbarat servisi PET, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve geçen yıl Danimarka'da meydana gelen bir dizi Kuran yakma olayı nedeniyle ülkede terör tehdidinin arttığını bildirdi.

PET, genel tehdit seviyesini 5 üzerinden 4 olarak değerlendirdi, ancak bu seviyedeki risklerin arttığını söyledi.

PET tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ile bazı militan gruplar arasındaki çatışma elbette Danimarka da dahil olmak üzere pek çok kişi için endişe kaynağıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu çatışma aynı zamanda önemli bir radikalleşme ve mobilizasyon potansiyeli de içermektedir ve bu da Danimarka'da terör saldırıları da dahil olmak üzere spontane veya planlı tepkiler için aktörleri harekete geçirebilir" ifadeleri kullanıldı.

İslam karşıtları geçtiğimiz yıl Danimarka'da ve İsveç'te çok sayıda Kuran yakma eylemi gerçekleştirdi.

Danimarka parlamentosu Aralık ayında, Müslüman ülkelerle olan gerilimi azaltmak amacıyla, Kuran'ın halka açık yerlerde yakılmasını yasadışı ilan eden bir yasayı kabul etti.


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