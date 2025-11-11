Tarihi görüşmeden basına sızanlar... Şara Beyaz Saray’a neden yan kapıdan girdi?

Bir zamanların 'en çok aranan teröristi' Ahmed el-Şara'nın, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşme, Suriye'nin 1946’da ilan ettiği bağımsızlığından bu yana, 'Suriyeli bir liderin Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret' olarak kayıtlara geçti.

Suriye’nin eski Washington Büyükelçisi Bessam Barabandi, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, ziyaretin 'resmî bir devlet ziyareti değil, özel bir ziyaret' olduğunu söyledi.

Beyaz Saray protokolüne göre, 'özel ziyaretler için resmî karşılama töreni yapılmaz, ülke bayrakları kaldırılmaz ve ana giriş kapısı kullanılmaz'. Bu nedenle Şara, Beyaz Saray’a yan kapıdan girdi.

Şara’nın gelişi sırasında Beyaz Saray’da alışılmışın aksine herhangi bir basın kalabalığı ya da resmi tören düzenlenmedi. HTŞ lideri, kameraların beklediği Batı Kanadı’nın ana kapısı yerine yan kapıdan içeri girdi.

"SİLAHLI GEÇMİŞİ AVANTAJ..."

Görüşmenin ardından Trump, Truth Social hesabında, Şara ile Beyaz Saray’da çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve yaptığı açıklamada, "Suriye için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Trump ayrıca gazetecilere, Şara’yı 'güçlü bir lider' olarak gördüğünü belirterek kendisine güvendiğini söyledi. Trump, Şara’nın geçmişteki silahlı geçmişinin, savaştan harap olmuş Suriye’nin yeniden inşasında bir avantaj olacağını öne sürdü.

Trump, “Şara’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisi var. İsrail ile Suriye arasındaki ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışacağız,” ifadelerini kullandı.

Yalnızca bir yıl önce, 'Ebu Muhammed el-Colani' kod adıyla bilinen Şara, El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra Cephesi’nden türeyen Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) adlı terör örgütünün lideriydi. ABD, o dönemde Şara’yı 'küresel terörist' ilan etmiş ve başına ödül koymuştu. Washington yönetimi, söz konusu örgütü ve Şara'yı, kısa bir zaman önce terör listesinden çıkardı.

İLK ADIM HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN

Şara’nın Washington ziyaretindeki başlıca hedeflerinden biri, ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılmasıydı.

ABD Hazine Bakanlığı, ziyaretin hemen ardından Şam yönetimine uygulanan yaptırımların hafifletilmesine yönelik yeni bir karar açıkladı. Bakanlık, 23 Mayıs 2025’te çıkarılan Caesar Yasası muafiyetinin süresini 180 gün daha uzattığını duyurdu. Ancak yaptırımların tamamen kaldırılması için Kongre onayı gerekiyor.

Şara, Washington’a gelir gelmez IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile de bir araya gelerek, kendilerine sağlanabilecek ekonomik destek seçeneklerini görüştü; ayrıca Suriyeli sivil toplum temsilcileriyle de buluştu. Washington’daki Suriyeli kuruluşlarla buluşmasında konuşan Şara, “Yaptırımların son aşamasına geldik, tamamen kaldırılması için çalışmaya devam etmeliyiz,” dedi.

Dünya Bankası, 13 yıllık yıkıcı iç savaşın ardından, Suriye'nin yeniden inşasını 216 milyar dolar olarak öngörüyor. Bu rakam, 2024 yılı Suriye GSYH’sinin yaklaşık 10 katına eşit. Dünya Bankası, bu nedenle ülkenin 'uluslararası destek olmadan toparlanmasının mümkün olmadığını' vurguluyor.

FİDAN DA TOPLANTILARA KATILDI

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basına yaptığı açıklamada, Trump ile Şara arasında yapılan görüşmenin bir kısmına davet edildiğini açıkladı.

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Orta Doğu ile Suriye özel temsilcileri Steve Witkoff ve Tom Barrack ile de ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Fidan, “Amerikalı yetkililer, Suriye’nin bir bütün olarak kalması gerektiğini, ülkenin güneyi ve kuzeyindeki sorunların 'bölünme tehlikesi' yarattığını biliyor,” dedi.

Şam yönetiminin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 'İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına varılmasını desteklediğini' duyurdu.

Bu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Şam yönetiminin Dışişleri Bakanı Şibani ve Fidan arasında, Şara’nın Washington ziyareti sırasında yapılan üçlü görüşmenin ardından geldi.

ŞARA: "EL-KAİDE BAĞLANTIM GÜNDEME GELMEDİ"

Şara, ziyaret sonrası Fox News'e demecinde, El Kaide bağlantısının artık geride kaldığını öne sürerek, bu konunun, Trump ile görüşmesinde gündeme gelmediğini ifade etti.

Şara, “ABD yönetimi, bizim İsrail’le bir tür müzakere sürecine başlamamıza yardımcı olabilir,” dedi. Şara ayrıca, ülkesinin 'Washington’la ilişkilerinde tamamen yeni bir döneme girdiğini' ve artık farklı bir strateji benimsediklerini savundu.

ABD basınına göre toplantıda, Suriye’ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması; Şam’ın, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona resmen katılması ile çeşitli siyaset, ekonomi ve güvenlik başlıkları ele alındı.

Al Arabiya'ya konuşan ABD’li bir yetkili, Şam yönetiminin, Şara’nın ziyareti sırasında, 'IŞİD karşıtı koalisyona katılmayı onayladığını' açıkladı.