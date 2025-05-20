Tarihte bir ilk: Mesane nakli başarıyla gerçekleşti

ABD'nin Kalifornia eyaletinde, tıp tarihinde bir ilke imza atıldı. Daha önce kanser tedavisi nedeniyle mesanesi ve iki böbreği alınan dört çocuk babası Oscar Larrainzar’a (41) başarılı bir mesane nakli gerçekleştirildi. Aynı anda bir böbrek nakli de yapılan hasta, operasyon sonrası diyalize girmeye ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebiliyor.

Ameliyat, mesane nakli tekniğini geliştirmek için yıllarca çalışan Dr. Inderbir Gill ile Dr. Nima Nassiri tarafından gerçekleştirildi.

Gill, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ameliyat, tıpta tarihi bir an. İşlevini tamamen yitirmiş mesaneler için umut verici yeni bir tedavi seçeneği doğdu" dedi.

Nassiri ise, bu ilk denemenin dört yıl süren bir hazırlık sürecinin sonucu olduğunu belirterek, “Doğru seçilmiş hastalar için mesane nakli artık gerçek bir seçenek olabilir” ifadelerini kullandı.

BAĞIRSAKTAN YAPILAN MESANELERİN YERİNİ ALABİLİR

Bugüne dek mesanesi alınan hastalara genellikle bağırsaktan alınan bir parça ile idrar yolu yeniden yapılandırılıyordu. Ancak bu yöntemin enfeksiyon, sindirim sorunları ve yaşam kalitesini düşüren pek çok yan etkisi bulunuyordu.

Mesane nakli, bu komplikasyonların önüne geçebilecek yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Mayıs ayı başında yapılan nakil operasyonu başarılı geçti. Larrainzar’ın iyileşme sürecinden memnun olduklarını belirten doktorlar, yine de birçok bilinmeyen olduğunu vurguladı.

Nakledilen mesanenin uzun vadeli işlevselliği ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlara ne kadar süre ihtiyaç duyulacağı halen araştırılıyor.