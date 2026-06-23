Tarihte Dünya Kupası'nı kazanan sadece 8 ülke var... Hangi ülke, ne zaman ve kaç defa kazandı?

Futbolun en prestijli ve en çok ilgi gören organizasyonu olan Dünya Kupası, milyonlarca futbolcu için kariyerlerinin en büyük hayalini temsil ediyor. Turnuvada forma giymek bile başlı başına bir başarı olarak görülürken, kupayı kazanmak ise yalnızca seçkin bir grubun ulaşabildiği bir ayrıcalık.
1930 yılında düzenlenen ilk Dünya Kupası'ndan bu yana turnuva sadece 23 kez gerçekleştirildi. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1940'lı yıllarda 12 yıllık bir ara verilmesi de bu sayının sınırlı kalmasında etkili oldu.
Dünya Kupası dört yılda bir düzenlendiği için kazanılması son derece zor bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Turnuva tarihinde şimdiye kadar 84 farklı ülke mücadele etti ancak bunların yalnızca sekizi kupaya uzanabildi.
İşte, o ülkeler...
BREZİLYA (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Beş şampiyonlukla Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya'dır.
1950 yılında kendi evinde yaşadığı dramatik final yenilgisi, genç Pelé'nin hayatını değiştirdi. Babasının gözyaşlarına tanık olan Pelé, kupayı ülkesine getirme sözü verdi ve bunu henüz 17 yaşındayken 1958 Dünya Kupası'nda başardı.
Pelé; Garrincha, Mário Zagallo, Nilton Santos, Rivellino, Carlos Alberto ve Jairzinho gibi yıldızlarla birlikte Brezilya'yı üç kez dünya şampiyonu yaptı. Brezilya daha sonra 1994'te kupayı yeniden kazanırken, Ronaldo, Ronaldinho ve Rivaldo'nun önderliğindeki ekip 2002 yılında ülkeye rekor niteliğindeki beşinci şampiyonluğu getirdi.
ALMANYA (1954, 1974, 1990, 2014)
Almanya, birleşmeden önce Batı Almanya adı altında üç kez dünya şampiyonu olmuştu.
1954 finalinde Macaristan'ı, 1974 finalinde ise Hollanda'yı mağlup ederek futbol tarihinin en güçlü ekiplerinden ikisinin şampiyon olmasını engelledi.
1990'da İngiltere'yi yarı finalde eleyen Almanlar, finalde Arjantin'i geçerek kupaya ulaştı. Son şampiyonluk ise 2014'te geldi. Almanya, yarı finalde ev sahibi Brezilya'yı unutulmaz bir şekilde 7-1 mağlup etti ve finalde Arjantin'i Mario Götze'nin uzatmalardaki golüyle yenerek dördüncü kez kupayı kazandı.
İTALYA (1934, 1938, 1982, 2006)
Dört şampiyonlukla Almanya'yla aynı seviyede bulunan İtalya'nın ilk iki zaferi Benito Mussolini döneminde geldi.
1982 zaferi ise çok daha fazla övgü topladı. Paolo Rossi önderliğindeki İtalya, turnuvanın en unutulmaz maçlarından birinde Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
İtalya son olarak 2006 yılında penaltılar sonucunda kupayı kazandı. Ancak o tarihten sonra büyük bir düşüş yaşayan ekip, son yıllarda Dünya Kupası'na katılma konusunda bile sorun yaşadı.
ARJANTİN (1978, 1986, 2022)
Son dünya şampiyonu Arjantin'dir.
Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini üçüncü kez zafere taşıyarak futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Messi'den önce Diego Maradona, 1986 Dünya Kupası'nda neredeyse tek başına Arjantin'i şampiyonluğa taşımıştı. İngiltere'ye karşı attığı tartışmalı "Tanrı'nın Eli" golü ve unutulmaz solo golü, futbol tarihine geçti.
Arjantin'in ilk şampiyonluğu ise 1978 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada geldi.
FRANSA (1998, 2018)
Günümüzde dünyanın en güçlü futbol ülkelerinden biri olarak görülen Fransa'nın Dünya Kupası başarısı oldukça geç geldi.
Daha önce iki kez üçüncü olan Fransa, ilk finaline 1998 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada çıktı ve finalde Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
İkinci şampiyonluk ise 2018 yılında geldi. Kylian Mbappé'nin yıldızlaştığı turnuvada Fransa, finalde Hırvatistan'ı mağlup ederek kupayı kazandı.
URUGUAY (1930, 1950)
Uruguay, Dünya Kupası tarihinin ilk şampiyonudur.
1930 yılında ev sahipliği yaptığı ilk turnuvada Arjantin'i 4-2 mağlup ederek kupayı kaldırdı. Takımın golcüsü Héctor Castro'nun sağ kolunu çocuk yaşta bir iş kazasında kaybetmiş olması ise turnuvanın en dikkat çekici hikâyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Uruguay'ın ikinci ve son şampiyonluğu 1950 yılında geldi. Brezilya'yı Maracanã Stadyumu'nda 2-1 mağlup eden Uruguay, ev sahibine tarihin en büyük futbol hayal kırıklıklarından birini yaşattı.
İNGİLTERE (1966)
Futbolun doğduğu ülke olan İngiltere, Dünya Kupası'nı yalnızca bir kez kazanabildi.
1966 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada şampiyon olan İngiltere, finalde Batı Almanya'yı mağlup etti. Geoff Hurst'ün uzatmalarda attığı ve çizgiyi geçip geçmediği hâlâ tartışılan gol, futbol tarihinin en ünlü pozisyonlarından biri olarak kabul ediliyor.
Hurst, finalde hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Bu rekor, 2022'de Kylian Mbappé tarafından egale edildi.
İSPANYA (2010)
Dünya Kupası'nı kazanan son yeni ülke İspanya oldu.
Pep Guardiola'nın Barcelona'da zirveye taşıdığı tiki-taka futbol anlayışının etkisiyle şekillenen İspanya, 2010 Dünya Kupası'nda tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.
Finalde Hollanda'yı uzatmalarda Andrés Iniesta'nın 116. dakikada attığı golle mağlup eden İspanya, 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferleriyle birlikte futbol tarihinin en baskın dönemlerinden birine imza attı.
Dünya Kupası'nı Kazanan Ülkeler
Brezilya – 5 şampiyonluk
Almanya – 4 şampiyonluk
İtalya – 4 şampiyonluk
Arjantin – 3 şampiyonluk
Fransa – 2 şampiyonluk
Uruguay – 2 şampiyonluk
İngiltere – 1 şampiyonluk
İspanya – 1 şampiyonluk
96 yıllık Dünya Kupası tarihinde kupayı kaldırmayı başaran ülke sayısı hâlâ sadece sekiz olarak kalmaya devam ediyor.