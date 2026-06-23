Tarihte Dünya Kupası'nı kazanan sadece 8 ülke var... Hangi ülke, ne zaman ve kaç defa kazandı?

Futbolun en prestijli ve en çok ilgi gören organizasyonu olan Dünya Kupası, milyonlarca futbolcu için kariyerlerinin en büyük hayalini temsil ediyor. Turnuvada forma giymek bile başlı başına bir başarı olarak görülürken, kupayı kazanmak ise yalnızca seçkin bir grubun ulaşabildiği bir ayrıcalık.

1930 yılında düzenlenen ilk Dünya Kupası'ndan bu yana turnuva sadece 23 kez gerçekleştirildi. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1940'lı yıllarda 12 yıllık bir ara verilmesi de bu sayının sınırlı kalmasında etkili oldu.

Dünya Kupası dört yılda bir düzenlendiği için kazanılması son derece zor bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Turnuva tarihinde şimdiye kadar 84 farklı ülke mücadele etti ancak bunların yalnızca sekizi kupaya uzanabildi.

İşte, o ülkeler...