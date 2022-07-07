Tarlasındaki çimleri 'Boris'i s.' yazacak şekilde biçti

Pilot Ben Davis, İngiltere'deki uçusu esnasında, üzerinde "Boris'i s." yazan bir tarlaya rastladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 14:17
Tarlasındaki çimleri 'Boris'i s.' yazacak şekilde biçti
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42 yaşındaki pilot Ben Davis, Buckingham-Gawcott güzergahı arasında, üzerinden geçtiği bir tarladaki çimlerin, büyük harflerle "Boris'i s." yazacak şekilde biçildiğini fark etti ve resmini çekti.

"YARATICILIĞINI KONUŞTURMUŞ"

Indy100'e konuşan Davis, "Fransa'da geçirdiğim bir günün ardından, üsse inmek için piste yaklaştığım esnada gözüme çarptı. Birileri çim biçme makinasıyla yaratıcılığını konuşturmuş!" dedi.

Davis sözlerine, "Büyük ihtimalle, Silverstone'daki F1 yarışı yüzünden oluşan helikopter trafiği için yapılmıştır" diyerek devam etti.


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