Tarlaya düşen uçaktan 180 kilo kokain çıktı

Brezilya’nın Alagoas eyaletinde hafta sonunda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun, Avustralya’nın Victoria eyaletinden olduğu ortaya çıktı.
Yerel medyaya göre, 14 Eylül’de Coruripe kenti yakınlarında tek motorlu uçak şeker kamışı tarlasına düştü. Alagoas Askeri Polisi, uçakta yaklaşık 180 kilo kokain bulunduğunu açıkladı. Kazada pilot olay yerinde yaşamını yitirdi.
SpaceX LOGOSU DİKKAT ÇEKTİ
Brezilya basınında yer alan fotoğraflarda, plastikle sarılı paketlerin üzerinde SpaceX logosunun bulunduğu görüldü.
Uçakla ilgili kayıtlarda ise aracın Afrika ülkesi Zambiya’da tescilli olduğu belirtildi.
Enkazda, Melbourne’un doğusundan 46 yaşında bir adama ait sürücü belgesi bulundu.
Kazanın ardından yayımlanan görüntülerde, itfaiye ve polis ekiplerinin tarlada çalıştığı, ayrıca polis pankartı önünde dizilmiş 70’ten fazla uyuşturucu paketinin sergilendiği görüldü.