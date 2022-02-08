Tasarımcı, Hırvatistan'ın ilk Euro madeni para tasarımını intihal üzerine geri çekti

08 Şubat 2022 Salı, 10:51

Hırvat tasarımcı Stjepan Pranjkovic, intihal iddiaları sebebiyle, ülkenin ilk madeni Euro paralarında kullanılması üzere katıldığı tasarım yarışmasından, Hırvatistan Merkez Bankası'na, ülke hükümetine ve kamuoyuna hitaben yazdığı bir mektup aracılığıyla özür dileyerek çekildiğini duyurdu.

Sanatçının Euro madeni para tasarımları hükümet tarafından seçilmiş ve 4 Şubat'ta halka tanıtılmıştı.

Ancak bir gün sonra Hırvat medyasında, "bir Euro" madeni parasının tasarımında intihal yapıldığı iddiaları yayınlandı.

Madeni parada, İskoç vahşi yaşam fotoğrafçısı Iain Leach'in çektiği bir sansarın resmi vardı ve görünüşe üzere resim izinsiz kullanılmıştı.

Sonuç olarak, Pranjkovic 70 bin kuna (10 bin 600 ABD doları) değerindeki birincilik ödülünün yanı sıra her biri 35 bin kuna olan ikincilik ve üçüncülük ödüllerinden feragat etti.

Başbakan Andrej Plenkovic Pazartesi günü yaptığı açıklamada, intihal iddialarının gereksiz ve tatsız bir duruma yol açtığını söyleyerek, diğer seçeneklere bakmanın zamanının geldiğini belirtti.

Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'te para birimi kunayı euro ile değiştirmesi bekleniyor.