Babası gururla paylaştı: Zehra Çilingiroğlu Tayland'da dövüş derslerine katıldı

Dövüş sporlarına ilgisi olan Zehra Çilingiroğlu, Tayland'a gitti. Dövüş kampına katılan Zehra Çilingiroğlu'nu babası sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:07
Babası gururla paylaştı: Zehra Çilingiroğlu Tayland'da dövüş derslerine katıldı
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Zehra Çilingiroğlu, Tayland'da dövüş derslerine katıldı babası Kaya Çilingiroğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikah masasına oturmuş, 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Mutlu evlilikleri sıkıntısız sandığımız ünlü ikili, Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile ilişkisinin ortaya çıkması nedeniyle 2005'te evliliklerini sonlandırmıştı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra için sık sık birlikte vakit geçiriyor.

Kaya Çilingiroğlu, son olarak kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile Tayland'a gitti. Kaya Çilingiroğlu tatilden pozlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.


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