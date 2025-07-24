Tayland-Kamboçya sınırında gerilim tırmanıyor: Askeri güçten başka seçeneğimiz yok

Tayland ve Kamboçya arasında sınırdaki bazı tarihi tapınak bölgeleri üzerindeki egemenlik iddiaları, 2000’lerin başından beri aralıklı çatışmalara neden oluyor.

Ancak bu son gelişmeler, özellikle Tayland’ın F-16 uçaklarıyla hava saldırısı düzenlemesiyle ciddi bir askeri krize dönüşmüş durumda.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, Kamboçya'nın eylemlerinin "uluslararası hukukun ciddi ihlalleri" olduğunu söyledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kamboçya silahlı saldırılarına devam ederse, Tayland kendini savunma tedbirlerini yoğunlaştırmaya hazırdır.”

"ASKERİ GÜÇLE YANIT VERMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Perşembe sabahı Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda halkı sakin kalmaya çağırdı. Ancak açıklamaları, sınır hattındaki askeri gerilimin tırmanabileceğine işaret etti:

“Kamboçya her zaman anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme ilkesine bağlı kalmıştır. Ancak bu durumda, silahlı saldırılara karşı askeri güçle karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok.”

Ayrıca eski lider Hun Sen de halkı günlük yaşamlarına devam etmeye çağırdı. Sadece sınır bölgelerinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı da sabah saatlerinde yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada Tayland’ın saldırıları için şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kışkırtılmamış, kasıtlı ve önceden planlanmış saldırılar yalnızca ortak sınır hattındaki barış ve istikrarı tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel normlara ve uluslararası hukuka tamamen aykırıdır.”

Kamboçya, Tayland’dan saldırgan eylemlerine derhal son vermesini ve daha fazla provokasyondan kaçınmasını talep etti.