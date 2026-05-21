Tayland Sarayı duyurdu: Tahtın en güçlü varisinin sağlık durumu kötüleşti

Tayland Kraliyet Sarayı, Aralık 2022’den bu yana komada olan Prenses Bajrakitiyabha’nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, prensesin sağlık durumunun birden fazla organda gelişen enfeksiyonlar nedeniyle kötüleştiği belirtildi.

Doktorların, prensesin düzensiz kalp ritmini kontrol altına almakta zorlandığı kaydedildi.

Kral Vajiralongkorn’un en büyük kızı olan Prenses Bajrakitiyabha, Aralık 2022’de geçirdiği kalp rahatsızlığı ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

47 yaşındaki prensesin o tarihten bu yana komada olduğu bildirildi.

Saray açıklamasına göre, uzun süredir tedavi gören prensesin nisan ayında mide enfeksiyonu geçirdiği tespit edildi.

Enfeksiyonun bağırsaklarda iltihaplanmaya neden olduğu, bunun sonucunda tansiyonunun düştüğü ve kalp ritminin düzensizleştiği ifade edildi.

SOLUNUM VE BÖBREK DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Prenses Bajrakitiyabha’ya ilaç tedavisi uygulandığı, akciğer ve böbrek fonksiyonlarının desteklenmesi için tıbbi cihazlardan yararlanıldığı belirtildi.

Kraliyet Sarayı, tüm müdahalelere rağmen prensesin sağlık durumunun kötüleşmeye devam ettiğini açıkladı. Doktorların prensesin durumunu yakından izlemeyi ve tedavi sürecini sürdürmeyi sürdüreceği bildirildi.

Prenses Bajrakitiyabha’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama, Tayland kamuoyunda yakından takip edilirken, ülkede geçen yıl 93 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Anne’nin ardından kraliyet ailesine yönelik gündemi yeniden öne çıkardı.