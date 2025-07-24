Tayland ve Kamboçya çatıştı: F-16’lar bombaladı, roketler yağdı

Tayland ile Kamboçya arasında uzun süredir gerilim yaşanan tartışmalı sınır bölgesinde çatışmalar yeniden alevlendi. Tayland ordusu, Kamboçya’nın kuzeydoğusundaki askerî noktalara hava saldırısı düzenledi.

Tayland’ın kuzeydoğusundaki 2. Ordu Komutanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada F-16 savaş uçaklarının konuşlandırıldığını ve iki Kamboçya destek biriminin “imha edildiğini” duyurdu.

Tayland, saldırıların yalnızca askerî hedeflere yönelik olduğunu savundu.

Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland’a ait F-16 savaş uçaklarının UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Preah Vihear Tapınağı yakınlarına iki bomba bıraktığını doğruladı. Bakanlık açıklamasında saldırı, “barbarca, acımasız ve uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirildi.

“Egemenliğimizi savunmak için yasal haklarımızı kullanacağız” diyen Kamboçya, tüm güvenlik birimlerinin “her bedeli ödemeye hazır” olduğunu bildirdi.

ÇATIŞMALAR 6 NOKTAYA YAYILDI, SİVİLLER YARALANDI

Perşembe sabahı başlayan çatışmalar, sınır hattında altı farklı noktaya yayıldı. Tayland’ın Surin eyaletine bağlı Kap Choeng bölgesine Kamboçya’dan atıldığı iddia edilen iki BM-21 roketi sivil yerleşim alanına isabet etti. Tayland Dışişleri Bakanlığı, üç sivilin yaralandığını ve çatışmalar sırasında bir hastanenin de hedef alındığını duyurdu.

Olaylar sonrası Surin bölgesindeki iki hastane önlem amaçlı olarak tahliye edildi. Tayland kamu yayın kuruluşu Thai PBS’in görüntülerine göre, bölge halkı yoğun silah sesleri arasında sığınaklara kaçtı.

Çatışmalardan bir gün önce, bir Tayland askerinin sınır bölgesinde mayına basarak bacağını kaybetmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler gerildi. Bu olay üzerine Tayland, Kamboçya ile tüm sınır kapılarını kapattı. Ayrıca Bangkok, Phnom Penh büyükelçisini geri çağırdı ve Kamboçya’nın büyükelçisini sınır dışı etti.

Tayland ile Kamboçya arasındaki diplomatik ilişkiler, mayıs ayında Emerald Üçgeni’nde yaşanan silahlı çatışmada bir Kamboçya askerinin hayatını kaybetmesiyle zaten bozulmuştu.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Tayland ordusu, çatışmaların Ta Muen Thom Tapınağı yakınlarında Kamboçya birliklerinin insansız hava aracı uçurmasının ardından başladığını ve bu birliklerin silahlı şekilde Tayland topraklarına sızdığını iddia etti.

Kamboçya tarafı ise Tayland askerlerinin sınır ihlali yaptığını ve birliklerinin yalnızca “meşru müdafaa” çerçevesinde karşılık verdiğini öne sürdü.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Sorunların barışçıl yollarla çözülmesini savunduk, ancak bu saldırı karşısında başka seçeneğimiz yok” dedi.

TARİHİ TAPINAKLAR GERİLİMİN ODAĞINDA

Tartışmalı sınır, Fransa’nın sömürge döneminde çizdiği 800 kilometrelik bir hattı kapsıyor ve her iki ülke de zaman zaman bu hatta hak iddia ediyor.

Özellikle Preah Vihear ve Ta Muen Thom gibi tarihi tapınaklar çevresinde çıkan çatışmalar, geçmişte de yüzlerce sivilin yerinden edilmesine ve can kayıplarına yol açmıştı.

2011 yılında aynı bölgede çıkan çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi tahliye edilmişti.