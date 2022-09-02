Tayvan Boğazı'nda askeri hareketlilik sürüyor: Çin'e ait 19 savaş uçağı ve 3 gemi görüldü

02 Eylül 2022 Cuma, 14:25

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait 19 savaş uçağı ve 3 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 4'ünün Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Ada'daki Japon işgaline son veren ABD tarafından ilan edilmişti.

ADIZ, tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.