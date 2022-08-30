Tayvan Boğazı'nda gerilim artıyor: Çin ordusuna ait İHA'ya ateş açıldı

30 Ağustos 2022 Salı, 17:38

Tayvan Silahlı Kuvvetleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait bir insansız hava aracının Kinmen Adaları'na yaklaşmasının ardından ilk kez ateş açtıklarını bildirdi.

Çin'e ait İHA'nın, Kinmen takımadalarının bir parçası olan bir adaya yaklaştığı ve atış yapıldıktan sonra bulunduğu alandan ayrılarak Fujian eyaletine bağlı Xiamen şehrine doğru uçtuğu belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 24 uçak ve 11 geminin ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, 8 uçağın Tayvan Boğazı'nı ayıran "orta çizgiyi" geçtiğini açıkladı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan Boğazı'ndaki gerilimlerin "zaman zaman" arttığını söylemişti.