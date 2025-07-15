Tayvan'da savaş senaryosu: Tatbikatlar, başkent sokaklarında

Tayvan Ordusu, Çin'in olası işgaline karşı ülke çapında başlattığı “Han Kuang Tatbikatları” kapsamında başkent Taipei'nin giriş noktalarında yoğun bir askeri tatbikat yürütüyor. Mekanize piyade unsurlarının katıldığı tatbikatlarda, şehir savaşı ve çıkarma harekâtlarına karşı savunma senaryoları uygulanıyor.

Tatbikatın ana hedeflerinden biri, Çin'in olası bir çıkarma operasyonuna karşı sivil ve askeri altyapının nasıl savunulacağına dair uygulamalı hazırlık yapmak.

Bu kapsamda, başkentin stratejik noktalarında kurulan kontrol hatlarında birlikler konuşlandırıldı, zırhlı araçlarla desteklenen senaryolar ise sokak çatışmaları ve sızma girişimlerini konu aldı.

Yetkililer, bu yılki Han Kuang Tatbikatları'nın şimdiye kadar gerçekleştirilenlerin en kapsamlısı olduğunu belirtti. Tatbikat, Çin’in son dönemde Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerini artırmasının ardından geldi.

Tatbikatla, Tayvan hem kendi halkına hem de uluslararası kamuoyuna “hazırız” mesajı vermeyi amaçlıyor.

SİVİL SAVUNMA DA DEVREDE

Tatbikata yalnızca askeri birlikler değil, sivil savunma ekipleri ve yerel yönetimler de katılıyor. Böylece olası bir savaş durumunda sivil halkın nasıl tahliye edileceği, altyapının nasıl korunacağı ve kriz yönetiminin nasıl işleyeceği de test ediliyor.

Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve yeniden birleşme çağrılarını son yıllarda daha yüksek sesle dile getiriyor.

Tayvan ise fiilen bağımsız bir yönetim olarak varlığını sürdürüyor ve uluslararası destek arayışını sürdürüyor.

Bu nedenle Han Kuang gibi tatbikatlar, sadece savunma hazırlığı değil, aynı zamanda diplomatik bir mesaj niteliği de taşıyor.