Tayvan’dan Çin’e karşı savaş hazırlığı: Tanklar ve zırhlı araçlar sokaklara indi

Tayvan, Çin’den gelebilecek olası bir askeri saldırıya karşı savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla 5 günlük askeri tatbikat başlattı.

Pazartesi günü başlayan tatbikatlarda, ülkenin en büyük uluslararası havalimanının bulunduğu Taoyuan kentinde tanklar ve zırhlı araçlar sokaklarda ve otoyollarda devriye yaptı.

Tayvan ordusuna bağlı 269. Piyade Tugayı’nın zırhlı araçlarla gerçekleştirdiği devriyelerin, “acil muharebe hazırlığı” kapsamında yapıldığı bildirildi.

Tatbikatların, askeri birliklerin ani bir kriz ya da Çin’in “gri bölge” faaliyetlerinde hızlı tırmanış yaşanması halinde ne kadar sürede konuşlanabileceğini test etmeyi amaçladığı belirtildi.

“Gri bölge” taktikleri; savaş ilanına varmayan ancak askeri baskı yaratan donanma devriyeleri, savaş uçağı uçuşları ve insansız hava araçlarıyla yapılan faaliyetleri kapsıyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatların pazar günü duyurulduğunu ve “gerçek zamanlı, gerçek mühimmatlı ve sahada” yürütülecek şekilde planlandığını açıkladı.

Tayvan’ın yarı resmi haber ajansı Central News Agency’ye göre tatbikatlar, düşman güçlerinin gemilerini harekete geçirmesinden önce yaşanabilecek süreci simüle etmeyi hedefliyor.

Yetkililer, ilerleyen dönemde Çin’in askeri tatbikatlarına gerçek zamanlı yanıt verilmesini içeren ani tatbikatların da yapılabileceğini bildirdi.

TAYVAN ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK

Tayvan Savunma Bakanlığına göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu, pazar gününden pazartesi sabahına kadar Tayvan çevresine 23 hava aracı gönderdi. Bu faaliyetlere 7 donanma gemisi ve Çin hükümetine ait 5 farklı gemi de eşlik etti.

Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan çevresine düzenli olarak savaş uçakları, insansız hava araçları ve donanma unsurları gönderiyor.

Tayvan, Çin’in artan askeri baskısı karşısında savunma kapasitesini güçlendirmek için düzenli olarak muharebe hazırlık tatbikatları yapıyor.

Pekin yönetimi, kendi kendini yöneten Tayvan’ı Çin’in bir parçası olarak görüyor ve adayı kontrol altına almak için güç kullanma seçeneğini dışlamıyor.

Tayvan, haziran ayının başlarında düzenlediği bir başka askeri tatbikatta ise ilk kez Çin yönüne doğru roket atışı gerçekleştirmişti.