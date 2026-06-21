Tayvan’dan Çin senaryolu savaş hazırlığı tatbikatı

Tayvan ordusu, bu hafta beş gün sürecek kapsamlı bir muharebe hazırlık tatbikatı düzenleyecek. Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatın pazartesi günü başlayacağını ve cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakanlık, tatbikatın ordunun yıllık müşterek harekât eğitim planlarının bir parçası olduğunu ve askeri eğitimlerde daha gerçekçi savaş senaryolarına geçiş hedefi kapsamında düzenlendiğini bildirdi.

Pekin yönetimi, Tayvan’ı kendi toprağı olarak görürken, Taipei yönetimi bu iddiayı reddediyor. Tayvan, Çin ordusunun ada çevresindeki hava ve deniz faaliyetlerini, Tayvan’ı Çin egemenliğini kabul etmeye zorlamaya yönelik baskı aracı olarak değerlendiriyor.

Tayvan ordusu son dönemde bazı tatbikatlarını, Çin’in ada çevresindeki rutin askeri faaliyetlerinden birini aniden gerçek bir saldırıya dönüştürmesi ihtimali üzerine kurmaya başladı.

Bu hafta yapılacak “Acil Muharebe Hazırlığı Tatbikatı” da bu çerçevede düzenlenecek.

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatın temel amacının birliklerin hazırlık konuşlanması aşamasında savaş uygulamalarına ve muharebe ortamına alışmasını sağlamak olduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, tatbikatın barış döneminden savaş düzenine hızlı geçiş kabiliyetini ve öncelikli konuşlanma hazırlıklarını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tatbikatın “gerçek birlikler, gerçek arazi, gerçek zamanlı uygulama ve gerçek ekipman” kullanılarak yürütüleceği vurgulandı.

KOMUTA VE LOJİSTİK KAPASİTE TEST EDİLECEK

Savunma Bakanlığı, tatbikat kapsamında komuta mekanizmalarının, birliklerin muharebe odaklı kabiliyetlerinin ve müşterek operasyon yönetiminin test edileceğini bildirdi.

Eğitimlerde ayrıca komuta-kontrol süreçleri, lojistik sürdürülebilirlik ve savaş alanı hazırlıklarının güçlendirilmesine odaklanılacak.

Tatbikat duyurusu, Çin ordusuna ait çok sayıda savaş uçağının Tayvan çevresinde görüldüğü bir döneme denk geldi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’e ait 21 askeri uçağın ada yakınlarında faaliyet gösterdiğini açıkladı. Bu uçaklar arasında J-16 savaş uçakları, KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçakları ile Y-20 havadan yakıt ikmal uçaklarının bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, 19 uçağın Tayvan’ın güneybatısındaki bölgeye ve Batı Pasifik’e yönelerek “açık denizlerde uzun mesafeli eğitim” gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tayvan ordusunun ise gelişmelere “uygun şekilde karşılık verdiği” açıklandı.

Tayvan düzenli olarak askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Ada yönetimi, bu ayın başında ABD yapımı yeni HIMARS roket sistemini Tayvan Boğazı’nda yapılan atışlarda kullanmıştı.

Tayvan’ın en önemli yıllık askeri tatbikatı olan Han Kuang savaş oyunlarının ise ağustos ayında düzenlenmesi bekleniyor.