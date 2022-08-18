Tayvan duyurdu: Çin'e ait 51 savaş uçağı ve 6 gemi, ada çevresinde görüldü
Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçaklardan 25'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.
Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.
Uçakların sayısı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Çin ordusunun düzenlediği askeri tatbikatlardan bu yana tespit edildiği bildirilen en yüksek rakam oldu.
7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlarda, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.
Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.
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