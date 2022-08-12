Tayvan, Patriot füzelerinin bakımı ve güncellenmesi için ABD ile anlaşma yaptı
Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Patriot füze savunma sisteminin bakımı ve güncellenmesi için ABD ile 83,39 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, anlaşma, "PAC-3" (Patriot Advanced
Capability) sınıfındaki MIM-104F füze savunma sisteminin 4 yıllık bakımı ve
yenilenmesini içeriyor.
Tayvan, anlaşma uyarınca, 83,39 milyon dolar bedel karşılığında, 2026 sonuna
kadar, Patriot uluslararası mühendislik hizmetleri programına ve saha izleme
programına dahil edilecek.
Programlar, füze sisteminde güncellemeler yaparak performansının ve güvenilirliğinin sürdürülmesini amaçlıyor.
Tayvan, PAC-3 sistemini, 2007'den beri kullanıyor. Füze savunma sistemi, MIM-104F füzeleri ile güçlendirilmiş güdümlü füzeleri (GEM) kapsıyor. Sistem, Ada'nın hava savunması açısından kritik öneme sahip.
Ada'daki hükümet, daha önce, PAC-3 bünyesinde geliştirilen "güçlendirilmiş füze segmentinden" (MSE) iki parti satın almak için Mart 2021'de bir anlaşma imzalamıştı. MSE'ler, standart Patriot'lardan daha uzun menzildeki güdümlü füzeleri hedef alabiliyor. Füzelerin 2025 ve 2026'da teslim edilmesi planlanıyor.
Anlaşma, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Çin'in Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlar nedeniyle Pekin'in askeri tehditlerinin arttığı bir döneme denk geldi.
Çin, Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatların başladığı 4 Ağustos'ta Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan çevresindeki sulara düştüğünü bildirilmişti.
Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatları tamamladığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini açıklamıştı.
Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.
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