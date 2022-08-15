Tayvan'dan Çin açıklaması: 30 savaş uçağı ve 5 gemi Ada çevresinde görüldü

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:22

Tayvan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, yerel saatle 17.00 (TSİ 12.00) itibarıyla, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 30 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, uçaklardan 15'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi.

Hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği ifade edilen açıklamada, "PLA'yı askeri tatbikat duyurusuyla bölgedeki barış ve istikrarı tehlikeye attığı için kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çin ordusu, ABD Kongre heyetinin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresinde "askeri devriye faaliyeti ve tatbikat" başlattığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, "Tayvan çevresinde müşterek muhabere hazırlık devriyesi ve gerçek muharebe tatbikatı yapacaklarını" bildirmişti.