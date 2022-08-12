Tayvan'dan Çin uyarısı: 24 savaş uçağı ve 6 gemi, ada çevresinde görüldü
Tayvan, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 geminin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 (TSİ 10.00) itibarıyla Ada çevresinde görülen uçaklardan 10'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi.
Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.
Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.
Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
- Altay'dan Nebati'ye: Haberleri izle
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- Menzil şeyhinin adını taşıyan kişiye özel kıyak
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- ‘Bizi eleştirenler bize oy verecek’