Tayvan'dan Çin uyarısı: 37 savaş uçağı ve 8 gemi ada çevresinde görüldü

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:49

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait 37 savaş uçağı ve 8 geminin ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 12'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri Sözcüsü Şın Cinkı, dün Cilin eyaletinde düzenlenen Çangçun Havacılık Gösterisi'nde yaptığı açıklamada, "'H 6-K' tipi bombardıman uçaklarının diğer savaş, keşif, erken uyarı ve tanker uçaklarıyla birlikte Tayvan çevresindeki düzenli devriyelere katılacağını" belirtti.

Şın, uzun mesafe stratejik bombardıman uçaklarının, Tayvan Boğazı, Ada'nın güneyindeki Bashi Kanalı, kuzeyindeki Miyako Boğazı ve Güney Çin Denizi'ndeki devriyelerinden fotoğraflar paylaştı.

Öte yandan etkinlikte "Y-20" tipi askeri kargo uçağının tanker uçağı versiyonu "YU-20" ilk kez tanıtıldı.

Şın, geçen ay yaptığı açıklamada, "YU-20'nin muharebe-hazırlık tatbikatlarında kullanıldığını ve PLA uçaklarının uzun mesafe operasyon kabiliyetini geliştireceğini" ifade etmişti.