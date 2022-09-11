Tayvan'dan Çin uyarısı: 42 uçak, 1 dron ve 9 gemi Ada çevresinde görüldü
Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 9 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçaklardan 17'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 1 uçak ile dronun ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.
9 SU-30, 4 J-16 ve 4 J-10 savaş uçağı, Tayvan Boğazı'ndaki etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçerken, 1 Y-8 denizaltısavar uçağı ile "BZK-005" tipi askeri dronun ADIZ'ın güneybatısına uçtuğu ifade edildi.
Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 42 savaş uçağı, 1 dron ve 9 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.
Uçuşlar, Çin ana karası ve Tayvan'da geleneksel Güz Ortası Festivali'nin kutlandığı güne denk geldi.
Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.
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