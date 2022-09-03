Tayvan'dan Çin uyarısı: Ada çevresinde 4 savaş uçağı ve 5 gemi görüldü
Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde, Çin'e ait 4 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait 4 savaş uçağı ve 5 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 2'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi.
Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.
Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.
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