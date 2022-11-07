Tayvan'dan Çin uyarısı: Ada çevresinde 63 savaş uçağı ve 4 gemi görüldü

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:29

Tayvan Savunma Bakanlığı trafından yapılan açıklamada, ada çevresinde Çin'e ait 63 savaş uçağı ve 4 savaş gemisinin görüldüğü bildirildi.

Uçaklardan 28'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 3 uçağın ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen hava ve deniz araçlarının, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırmıştı.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) geçen ay yapılan 20. Ulusal Kongresi'nde Parti Tüzüğü'nde yapılan değişiklikle, "Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkılacağı ve bağımsızlığa yönelik girişimlerin engelleneceği" ifadesi tüzüğe eklenmişti.