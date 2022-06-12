Tayvan'dan Çin'e mesaj: Eşitlik temelinde iş birliğine hazırız
Tayvan, Çin ile eşitlik temelinde iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.
Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Su Tseng-chang, Taipe'nin, Pekin'e kapılarını kapatmak istemediğini, ancak Pekin'in Taipei'ye baskı yapmak için her yolu kullandığını söyledi.
ÇİN LEVREK İHRACATINI DURDURACAK
Çin Gümrük Genel İdaresi, 13 Haziran'dan itibaren Tayvan'dan ana karaya levrek sevkiyatını durduracağını duyurdu. Gerekçe olarak da balıklarda yasaklı maddelerin varlığını gösterdi.
Su Tseng-chang, yasağın siyasi bir karar olduğunu belirterek, Tayvan'daki yetkili makamların balıkları incelediğini ve balığın içinde herhangi bir yasaklı madde bulunmadığını ifade etti.
'TAYVAN, ÇİN'E KAPIALRI KAPATMAK İSTEMİYOR'
Su, Tayvan'ın Pekin'e karşı her zaman iyi niyetleri olduğunu, Tayvan'ın Çin ile "eşitlik, karşılıklı çıkar ve çeşitli siyasi imaların yapılmaması şartıyla" iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.
Su ayrıca, "Tayvan, Çin'e kapılarını kapatmak istemiyor. Çin, Tayvan'a çeşitli şekillerde baskı yapmak için tüm yöntemleri kullanıyor" dedi.
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