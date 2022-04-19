Tayvanlı Yetkili: Çin, Kinmen Adası'na saldırabilir

19 Nisan 2022 Salı, 19:21

Çin'in, Tayvan ve çevresinde askeri tatbikatları endişeleri beraberinde getiriyor. Tayvanlı bir yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla Taipei News'e değerlendirmelerde bulundu.

Taipei News'in Tayvanlı yetkiliye dayandırdığı haberde, Çin'in Tayvan'a bağlı Kinmen Adası'nı işgal edebileceği ifade edildi.

Tayvanlı yetkili, Çin'in sorunlarına değinerek, "Başkan Şi Cinping, dikkatleri ülke içindeki sorunlardan başka yöne çekmek ve tarihsel görevini (Tayvan'ı birleştirmek) yerine getirmek istediği için Tayvan'a bağlı Kinmen Adası'nı veya başka bir uzak adayı işgal etmesi çok olası" ifadelerini kullandı.

'HEDEF TAYVAN'I BİRLEŞTİRMEK'

Yetkili, Hong Kong'a atıfta bulunarak, "Hong Kong sorunu zaten çözülmüş olduğundan, bir sonraki hedef dikkati yerel sorunlardan uzaklaştırmanın bir yolu olarak Tayvan'ı birleştirmek olacak" dedi.

Tayvanlı Yetkili, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görev süresini bu yılın sonlarında beklendiği gibi uzatmasının ardından, artan ekonomik ve diğer sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini ve bu da performansıyla ilgili ülke içinde artan memnuniyetsizliğe yol açabileceğini söyledi.

'ÇİN, TAYVAN'I ÇARESİZ BIRAKMAYA ÇALIŞIYOR'

Tayvanlı yetkili, "Tayvan'ı kolay şekilde ele geçirmek zor olacak. Bu durumda Kinmen, Matsu, Pratas Adaları veya Itu Aba Adası gibi daha küçük adalar, çok daha olası hedefler haline gelecek" dedi.

Yetkili, Çin'in bu adaları işgal etmesi durumunda Tayvan'ın bölgeyi savunamayacağı ve yabancı birliklerin Tayvan için savaşmaya isteksiz olacağı endişesini dile getirdi.

'İŞGALE KÜÇÜK ADALARDAN BAŞLANABİLİR'

Tayvanlı yetkili, en olası senaryonun Çin'in, Kinmen veya Matsu'yu hedef alması olacağını, çünkü bu adalara saldırmanın Tayvan'a saldırmakla karşılaştırıldığında uluslararası yaptırımları tetikleme olasılığının daha düşük olacağını söyledi.

Yetkili ayrıca, Çin'in Kinmen Adası'nı Fujian bölgesi için ekonomik planına dahil etme girişimlerinin, ülkenin savaşma isteğini azaltacak başka bir şey olmasa bile ada üzerinde bir etkisi olacağını söyledi.