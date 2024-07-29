'Tecavüz, işkence, köleleştirme...' Sudan'da bir insanlık dramı yaşanıyor!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:17

Güncelleme: 29.07.2024 - 18:17

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch / HRW) tarafından yayınlanan rapora göre, bazı kız çocukları ‘tecavüz eylemi dolayısıyla geçirdikleri fiziksel travmalardan dolayı’ hayatını kaybetti. Diğer bir çok kadın, kendi evlerinde alıkondu ve işkenceye maruz kaldı.

Sudan’ın başkenti Hartum’un bir çok mahallesi, iç savaşın başında ayrılıkçı RSF güçlerinin eline geçti. O günden beri RSF güçleri, kadınları ve çocukları kaçırmak ve tecavüz etmek için evlere baskınlar düzenliyor ve karşı koymaya çalışan insanları öldürüyor.

KADIN OLARAK HAYATTA KALMAK İMKANSIZ

Bir çok kadın, RSF güçlerinin cinsel saldırılarından kaçmak için evli olduklarını söylüyor ve evlerinin ücra köşelerine saklanıyor. HRW’nin raporuna göre Hartumlu kadınlar, şehirde bir kadın olarak hayatta kalmanın imkansız olduğunun altını çiziyor.

HRW’in Ümit Burnu bölge yöneticisi Laetitia Bader, bölgede yaşam mücadelesi veren kadınlarla iletişime geçti. Bader, RSF’in “Sudan'ın başkentindeki yerleşim bölgelerinde sayısız kadın ve kız çocuğuna tecavüz ettiğini, toplu tecavüzde bulunduğunu ve evliliğe zorladığını” iddia etti.

RSF kontrolündeki mahallere giden HRW çalışanları, bölgede hala hizmet veren 42 sağlık çalışanı ve sosyal hizmet görevlisiyle konuştu. Hayati tehlikeye rağmen HRW ile görüşmeyi kabul eden görevliler, yaklaşık 262 cinsel saldırı suçunun belgelendiğini açıkladı. Saldırıya uğrayan kişilerin en az 9, en fazla 60 yaşında olduğu bildirildi.

Görevlilerin bazıları, tecavüz kurbanlarına yardım etmeye çalışırken cinsel saldırıya maruz kaldıklarını söyledi. Uzmanlar, belgelenmemiş cinsel saldırı suçlarının bini geçtiğini tahmin ediyor. Cinsel saldırıların hedefinde, daha az da olsa erkek çocuklarının ve yetişkin erkeklerin de olduğu rapora yansıdı.

Raporda, tecavüz ve taciz olaylarının bir kısmının da hükümete bağlı Sudan Silahlı Kuvvetleri (SSK) tarafından işlendiği belirtiliyor. Fakat, SSK’nın nispeten daha az cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülüyor.

BİR ÇOK KADIN ALIKONDU

Hartum’da bulunan kadınlar, yaşadıkları dehşeti HRW’ye anlattı. İsminin gizli kalmasını isteyen 20 yaşındaki Hartum sakini bir kadın, “RSF’in evimi basacağından korktuğum için, aylarca yastığımın altında bıçakla uyudum” dedi ve “artık Hartum’da, RSF’in yönetimi bir kadın olarak hayatta kalmak mümkün değil” dedi.

Hartum’da yerel bir hastanede çalışan bir ebe ise en az dört kız çocuğunun ‘tecavüzden dolayı yaşadıkları travmadan dolayı’ can verdiğini, ve bir kız çocuğunun ise ‘tecavüzden sonra baldırına ateş eden RSF askerlerinin açtığı yaralardan dolayı kan kaybından’ öldüğünü söyledi.

Düzenli olarak evlere baskınlar düzenleyen RSF’in, kadın ve kız çocuklarını kaçırdığı ve alıkoyduğu rapora yansıdı. Kaçırılan bazı kadınlar haftalarca boyunca esaret altında yaşadı. Kaçırılan kadınların çoğu dövüldü ve aç bırakıldı. Kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuklarından en az üçünün, tecavüzden sonra hamile kaldığı HRW tarafından belgelendi.

İÇ SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Sudan, 15 aydır iç savaşın pençesinde. 15 Nisan 2023 yılında patlak veren iç savaş, Muhammed Hamdan Dagalo’nun yönettiği RSF’in, ordudan ayrılarak Sudan hükümetine savaş açmasıyla başladı.

Savaşın en yoğun yaşandı bölgeler, savaş sebebiyle ikiye bölünen Sudan’ın başkenti Hartum, ve Darfur bölgesi.

Savaş sebebiyle en az 13 bin kişi öldü, 33 bin kişi ise yaralandı. 7.7 milyon Sudan evinden olurken, 2.1 milyon Sudan vatandaşı mülteci olarak ülkeden kaçtı.

Savaş, şiddetini hala koruyor. Korkunç insanlık suçları işleyen RSF, Hartum şehrinde ve Sennar eyaletinde ilerleme kaydediyor.